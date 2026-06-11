La Promessa anticipazioni 12 giugno: Don Lorenzo vuole licenziare Curro

Dopo il duro scontro tra Don Lorenzo e Curro, il Capitano ne chiede il licenziamento immediato. Intanto Lope torna valletto e Catalina affronta una crescente opposizione alla sua riforma agraria.

Le anticipazioni de La Promessa del 12 giugno si accendono sullo scontro tra Don Lorenzo e Curro: dopo un litigio furioso, il Capitano ordina il suo licenziamento immediato. Ma il provvedimento si blocca davanti all'autorità del Marchese Alonso, che rifiuta di approvare la decisione. Intanto, alla tenuta, Lope viene retrocesso a valletto tra le proteste di Simona e Candela, mentre Catalina riceve un duro colpo politico nella sua battaglia per la riforma agraria.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Barone de Valladares si ripresenta a Palazzo e la reazione di Catalina è violentissima: la ragazza lo aggredisce verbalmente davanti a tutti, accusandolo di aver quasi ucciso sua figlia Raffaella. Lui ammette con serenità la sua colpevolezza e minaccia apertamente Catalina: se non farà un passo indietro sui salari dei contadini, il peggio deve ancora venire.

Nel frattempo, Don Lorenzo provoca continuamente Curro per spingerlo al limite. Logorato dal segreto sulla morte di Jana, il giovane cede alla rabbia e reagisce con violenza verbale. Nonostante il tentativo di Teresa di difenderlo, Don Cristóbal interviene e decide di punire duramente Curro per insubordinazione. Infine, il declassamento di Lope, bandito dai fornelli per ordine del maggiordomo, scatena la protesta di Simona e Candela, pronte a tutto per difendere il giovane cuoco.

Lorenzo e Don Alonso

La Promessa anticipazioni: Don Alonso salva Curro dal licenziamento

Dopo il litigio con Curro, furioso per la reazione rabbiosa del ragazzo, Don Lorenzo ordina perentoriamente a Don Cristóbal di licenziare Curro in tronco. Tuttavia, il Capitano si trova di frone a un ostacolo inaspettato. Nonostante la sua spietatezza, il maggiordomo ricorda al Capitano che solo Don Alonso può prendere decisioni di tale portata riguardanti i membri della famiglia o il personale di alto livello.

La parola passa così al capo famiglia, e la risposta è un muro insormontabile: il Marchese non ha la minima intenzione di dare il suo benestare al licenziamento. Alonso non vuole cacciare Curro. Subito dopo, Don Cristóbal informa personalmente Curro di quanto accaduto, mettendolo al corrente del fatto che Lorenzo ha cercato di cacciarlo, ma che è stato salvato dall'intervento del Marchese.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

I nobili si uniscono contro Catalina

La guerra per l'aumento dei salari dei braccianti subisce un'impennata spaventosa. Bartolomé consegna a Catalina una lettera ufficiale dal contenuto a dir poco agghiacciante. All'interno del documento sono scritti nero su bianco i nomi dei 27 nobili della zona assolutamente contrari alla riforma agraria che lei vuole attuare a La Promessa.

Questi grandi proprietari terrieri si dichiarano fermamente compatti contro il riconoscimento dei diritti e dei privilegi dei braccianti, temendo che l'esempio di Catalina possa scatenare rivolte nelle loro proprietà. Per la figlia di Alonso si tratta di un colpo durissimo: ora sa di non dover combattere solo contro il Barone de Valladares, ma contro un intero sistema di potere che farà di tutto per schiacciarla ed emarginarla.

Nonostante i tentativi di boicottaggio e le feroci proteste di Simona e Candela, l'ordine di Don Cristóbal diventa esecutivo. Lope è costretto a piegare il grembiule e a tornare a fare il semplice valletto, servendo ai tavoli dei signori anziché dedicarsi alla sua amata cucina. Le due storiche cuoche della tenuta non ritengono affatto giusto questo trattamento e continuano a manifestare tutto il loro dissenso