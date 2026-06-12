Mondiali 2026 in TV e streaming oggi: dove vedere Canada-Bosnia e a che ora

Canada e Bosnia ed Erzegovina fanno il loro esordio ai Mondiali 2026 nel match del Gruppo B. Ecco a che ora si gioca la partita, dove seguirla in diretta TV e streaming e le ultime sulle formazioni.

Dopo la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, la Coppa del Mondo FIFA 2026 propone una delle sfide più attese della seconda giornata. Al Toronto Stadium il Canada, spinto dal pubblico di casa, affronta la Bosnia ed Erzegovina nel debutto del Gruppo B. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario, diretta TV e streaming della partita.

Canada-Bosnia ed Erzegovina: orario, dove vederla in TV e streaming

La partita si giocherà oggi, venerdì 12 giugno 2026, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15:00 locali a Toronto, che corrispondono alle 21:00 in Italia. Per tutti gli appassionati di calcio che vogliono seguire il debutto dei canadesi e dei bosniaci, la copertura media in Italia è totale e accessibile.

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1, mentre per chi preferisce la visione in streaming sarà possibile seguire il match gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, sia tramite app su smartphone, tablet e smart TV, sia da browser su PC. In alternativa, l'evento sarà disponibile in diretta anche per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Asmir Begović

Le probabili formazioni e i protagonisti della sfida

I Canucks del Canada, qualificati di diritto come nazione co-ospitante insieme a Stati Uniti e Messico, vogliono sfruttare al massimo il fattore campo. La stella assoluta Alphonso Davies guiderà la squadra supportato dall'attaccante del Lille Jonathan David e da Cyle Larin, il quale si è detto fiducioso dichiarando che questo Canada può andare molto lontano nel torneo. La spinta degli oltre 30.000 spettatori di Toronto sarà l'arma in più per cercare i primi storici tre punti.

Dall'altra parte, la Bosnia ed Erzegovina arriva a questa Coppa del Mondo dopo una cavalcata mozzafiato nei playoff dove ha sconfitto l'Italia. Il CT Sergej Barbarez ha blindato lo spogliatoio e punta sulla solidità del gruppo e sull'esperienza dei suoi senatori. Sarà una partita speciale per il portiere Asmir Begović, che ha un legame profondo con il Canada, paese in cui è cresciuto calcisticamente da ragazzo e ha fatto parte della selezione giovanile del Canada Under-20. I bosniaci sanno che il Gruppo B è aperto e un risultato positivo stasera metterebbe subito in discesa la qualificazione.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni, il Canada dovrebbe schierarsi con un solido 4-4-2 guidato da Crépeau in porta, Johnston, Miller, Bombito e Davies in difesa, Buchanan, Eustáquio, Koné e Shaffelburg a centrocampo, dietro alla coppia d'attacco formata da David e Larin.

La Bosnia ed Erzegovina risponderà probabilmente con un 4-3-3 che vedrà Vasilj tra i pali, una linea difensiva con Gazibegović, Ahmedhodžić, Hadžikadunić e Kolašinac, un centrocampo muscolare con Krunić, Tahirović e Hajradinović, e infine un tridente offensivo composto da Demirović, Džeko e Stevanović.