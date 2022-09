She-Hulk: la regista rompe il silenzio sugli Easter egg su X-Men e I Fantastici 4

Lo scorso agosto su Disney+ è arrivata la serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law, il nuovo show dedicato ai fumetti con Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Nel quinti episodio, rilasciato da poco, ci sono alcuni easter egg commentati anche dalla regista che riguarderebbero X-Men e I Fantastici 4.

She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany in una scena della serie Marvel

In questo episodio di She-Hulk: Attorney at Law i fan non hanno trovato nessuna scena post-credit, come è capitato nelle altre puntate. Ma alla fine, durante i titoli di coda, hanno potuto osservare alcuni concept-art che nascondevano easter egg dedicati agli X-Men e a Fantastici 4.

Nel corso di un'intervista con TV Line, Anu Valia, regista del quinto, sesto e settimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, ha commentato questi easter egg, spiegando di non aver avuto voce in capitolo in quella scelta creativa:

"Non posso pronunciarmi su quello. Molte altre menti hanno avuto input su tutti gli Easter egg presenti in quel disegno, ma io no. Quindi non posso pronunciarmi da questo punto di vista".

In ogni caso, questi Easter egg hanno esaltato i fan, che non vedono l'ora di vedere le nuove versioni degli X-Men e dei Fantastici 4, anticipati anche durante i D23 Expo, nell'MCU.