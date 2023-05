Shazam! Furia degli Dei diventa ufficialmente il peggior incasso di sempre del DCEU

Dopo un inizio disastroso al box-office con soli 30 milioni di dollari nei primi giorni di apertura, Shazam! Furia degli Dei non è più riuscito a catturare l'attenzione del pubblico chiudendo la sua corsa con un risultato molto deludente. Stando agli ultimi dati, infatti, il film con Zachary Levy si è rivelato il peggior incasso di sempre nella storia del DCEU, anche peggio di Black Adam.

Un flop colossale

Shazam! Furia degli Dei ha incassato soltanto 133,4 milioni di dollari in tutto il mondo (ben 200 milioni in meno rispetto al primo capitolo). Il film è stato inoltre surclassato, in termini di incassi, da Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad, usciti simultaneamente al cinema e su HBO Max per via dell'emergenza sanitaria. Un risultato che quindi fa accantonare definitivamente qualsiasi piano per un altro film su Shazam.

Lo stesso regista David F. Sandberg ha voluto rispondere in maniera ironica alle critiche dei fan definendo il suo film "inguardabile".

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson?

Di cosa parla Shazam! Furia degli Dei

In Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Zachary Levi, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.