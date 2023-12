Shazam! Furia degli dei, James Gunn: 'La scena post-credit? Non ho idea di cosa significhi'

James Gunn ha confessato di non avere alcuna idea del motivo per il quale è stata inserita una scena post-credit in Shazam! Furia degli dei.

Le scene post-credit nei film di supereroi sono diventate da qualche anno una tradizione, in particolare nei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe. Non fa eccezione Shazam! Furia degli dei, sequel di Shazam! diretto da David F. Sandberg e dodicesima tappa del DC Extended Universe.

Solitamente, le sequenze sono un preludio di ciò che accadrà nel film successivo ma James Gunn, da un anno a capo dei DC Studios e del nuovo corso DCU, ha confessato di non aver alcuna idea di cosa significhi la scena post-credit di Shazam! Furia degli dei:"Non è stata una mia decisione e non l'ho scritta, anche se è uscita quando avevo appena iniziato a lavorare per la DC. La sua inclusione è parecchio precedente al mio arrivo (come lo è Harcourt come direttore di un carcere sottomarino!). E anche se l'ho trovata divertente, non ho idea del motivo per cui questi personaggi dovrebbero essere reclutati per la JS (Justice Society)" ha risposto ad un fan il regista.

La scena post-credit

La scena post-credit di Shazam! Furia degli dei comprende Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) che tentano di reclutare Billy Batson (Asher Angel) per la Justice Society of America.

Uscito nelle sale cinematografiche lo scorso marzo, Shazam! Furia degli dei comprende nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Rachel Zegler e Grace Fulton.

Shazam! Furia degli Dei: una scena

James Gunn ha confermato che il nuovo DC Universe inizierà ufficialmente con Creature Commandos e Superman: Legacy, e sebbene alcuni attori del tramontato DCEU potrebbero tornare nel nuovo franchise ogni film precedente è considerato estraneo al canone della nuova saga.