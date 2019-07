Shazam!: una scena tagliata anticipa l'arrivo di Black Adam

Una scena tagliata di Shazam!, svelata in occasione dell'uscita del cinecomic in home video, anticipa l'arrivo di Black Adam.

Shazam!: Zachary Levi e Mark Strong in una scena del comic-movie

I fan di Shazam! hanno molto apprezzato il film, che si è rivelato un successo, ma in molto sono rimasti delusi dalla mancata presenza di Black Adam. DC non ha ancora ufficializzato l'ipotesi - molto concreta - di un sequel in arrivo, ma adesso ci pensa una scena tagliata dalla versione definitiva ad anticipare l'arrivo di Black Adam.

Black Adam era il campione della stregoneria prima che Billy Batson acquisisse gli incredibili poteri che gli permettono di diventare Shazam! Il film lascia intendere che Black Adam ha voltato le spalle al bene usando i propri poteri per ragioni oscure, che vanno contro le credenze del consiglio. Black Adam non è un campione di altruismo come Billy Watson e ce ne darà prova col sui arrivo al cinema.

In un primo tempo Dwayne Johnson era stato contattato da WB per calarsi nei panni di Black Adam, è stato proprio lui a scegliersi il ruolo di villain nell'incontro, ma il suo schedule troppo fitto lo ha costretto a rimandare il cinecomic su Black Adam in preparazione da anni. La situazione potrebbe sbloccarsi dopo l'arrivo di Jaume Collet-Serra alla regia di Black Adam, ingaggio accolto con entusiasmo da The Rock. Qui trovate la nostra recensione di Shazam!.