Shazam!, il regista David F. Sandberg spiega il mancato cameo di Henry Cavill

Mentre Shazam! Furia degli Dei è nei cinema, il regista David F. Sandberg è tornato a parlare del mancato cameo di Henry Cavill nel primo Shazam!, spiegando perché abbiano deciso di mostrare un Superman "senza testa".

"La scena che vedete nel finale era stata girata in quel modo sin dall'inizio. Non sapevamo se Henry sarebbe apparso o meno nel film, quindi abbiamo deciso di girarla con un controfigura e poi in caso cambiarla in seguito. Poi l'accordo con Henry è saltato e quindi non ci restava altra scelta che lasciare la scena con il Superman senza volto, interpretato da una controfigura" ha dichiarato il regista ai microfoni di Collider.

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson?

Il contrario è invece accaduto con Wonder Woman e il suo cameo in Shazam! Furia degli Dei dove a interpretarla ci ha pensato nuovamente Gal Gadot, sancendo forse la sua ultima apparizione nell'attuale mondo della DC.

Il cameo di Gal Gadot è stato infatti rivelto sei settimane prima dell'uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei, scatenando le reazioni di protesta dei fan per via dei trailer troppo rivelatori.