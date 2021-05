Shazam!, l’omaggio alle origini di Joker in una scena del film

Una scena del film supereroistico Shazam! contiene un rimando alle origini di Joker, celebre nemico di Batman. Per l'esattezza, quando Freddy sta filmando Billy mentre questi mette alla prova i propri poteri, nella fabbrica abbandonata in cui stanno girando si vede, sullo sfondo, un cartello con la scritta "Ace Chemicals", lasciando intendere che si tratti dell'ex-sede locale dell'azienda il cui edificio a Gotham City è dove Joker è diventato ciò che è oggi.

Shazam!: Zachary Levi durante una scena del comic-movie

Un simpatico omaggio, dal momento che Shazam! ha come protagonista un ragazzino che è cresciuto ammirando gli eroi del DC Extended Universe (al punto che nella scena finale riesce a convincere Superman a fare un'apparizione nella sua scuola) e più precisamente immagina che personaggi come Batman e Aquaman abbiano raggiunto una fama tale da essere immortalati sotto forma di merchandising. Pertanto, è logico, seppure più sottile, anche un rimando al più noto cattivo del mondo DC.

Shazam dai fumetti al film: ecco chi è il supereroe DC

Shazam!: un'immagine del film

D'altronde il film non disdegna altri omaggi più diretti, avendo fatto scelte di casting che rimandano ad altri progetti DC, in particolare John Glover, che qui interpreta il padre di Thaddeus Sivana e in precedenza è stato l'Enigmista (ma solo come voce) e il genitore di Lex Luthor. Ironia della sorte, Djimon Hounsou, che in questa sede interpreta il mago Shazam, un mese prima dell'uscita è apparso in Captain Marvel, il cui titolo fino a qualche anno fa era anche l'appellativo ufficiale dell'alter ego di Billy Batson (dal 2011 il suo nome in codice è Shazam, e deve dire la parola magica con l'intento preciso affinché la trasformazione abbia luogo).

Shazam!, 5 cose che potreste non aver notato

Il personaggio tornerà nel 2023 nel sequel Shazam! Fury of the Gods. Prima di quel film, però, vedremo un altro pezzo della mitologia di Shazam, grazie a Black Adam, il cui protagonista è un ex-discepolo del mago che scelse di usare i propri poteri per scopi non esattamente nobili.