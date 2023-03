Shazam!, quale sarà il futuro del franchise DC? Parla Zachary Levi

Ora che il sequel di Shazam! si prepara a debuttare al cinema (e alla luce delle chiacchierate scene post-credit di Shazam! Furia degli Dei), viene ancora più spontaneo chiedersi cosa prevede il futuro per il franchise DC con protagonista Zachary Levi. Una domanda a cui l'attore può rispondere solo in un modo...

Intervistato da Comicbook in occasione della premiere americana di Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi è tornato a parlare un argomento piuttosto spinoso, ovvero il futuro del franchise.

Shazam, il franchise avrà un futuro nel nuovo DCU di James Gunn? La risposta del regista David F. Sandberg

Quandpo, infatti, gli viene chiesto cosa ne pensa di ciò verrà, l'attore risponde: "Abbiamo realizzato un grande film, ne sono davvero orgoglioso. Spero che tutti vadano a vederlo, e che lo dicano anche ai loro amici e alle loro famiglie".

"Ma questo è tutto ciò che posso fare: posso presentarmi a lavoro ed essere il miglior Shazam possibile... E, alla fine, sta tutto nel vedere cos'è che vuole la gente" continua poi. E aggiunge, in merito a un possibile incontro/scontro con il Black Adam di Dwayne Johnson "Credo ci sia sempre stato un lontano spiraglio, a miglia e miglia di distanza... Un 'Forse...'. Ma nessuno mi ha mai detto nulla, per cui non saprei".

Vedremo quanto e quale spazio sarà riservato a Shazam! nel DCU di James Gunn. Per ora, tutto ciò che si può fare è andare al cinema a vedere Shazam! Furia degli Dei a partire dal 16 marzo.