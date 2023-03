Shazam! Furia degli Dei: ecco cosa accade nelle scene post-credits [SPOILER]

Mancano ormai solo 24 ore all'arrivo di Shazam! Furia degli Dei quando la descrizione delle scene post-credits appare sul web, non leggete la news se non volete rovinarvi la sorpresa.

L'uscita di Shazam! Furia degli Dei nei cinema italiani è prevista per domani. Il simpatico supereroe di Zachary Levi farà ritorno nei cinema italiani con una nuova avventura ricca di sorprese. E a proposito di sorprese, Comicbooknews ha svelato il contenuto delle scene post-credits presenti nel film.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Shazam! Furia degli Dei non proseguite nella lettura di questa news

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Per adesso non è chiaro se Shazam avrà un ruolo nel futuro DC Universe progettato da James Gunn e Peter Safran, ma a quanto pare le due scene dopo i titoli di coda potrebbero servire a gettare le basi per storie future. Le scene possono essere retaggi del passato o un accenno a ciò che DC ha pianificato, ma in ogni caso a prima vista sembrano rivestire una certa importanza.

Prima scena post credits

La prima scena dopo i titoli di coda si apre con i personaggi di The Suicide Squad e Peacemaker Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) che camminano in una foresta discutendo del fatto che Amanda Waller ha organizzato un incontro tra loro e "qualcuno". Questa persona misteriosa sembra piuttosto importante, ma lì in piedi davanti a loro trovano solo Billy Batson. I due gli dicono che vorrebbero offrirgli un posto "nella Justice..." solo per essere interrotti da un clamoroso "Sì!" Sfortunatamente, il duo sta parlando della Justice Society piuttosto che della Justice League, e l'adolescente deluso chiarisce che voleva far parte della squadra principale. Billy continua a rimproverarli per averlo fuorviato sottolineando che avrebbero potuto e dovuto usare un nome migliore per il loro gruppo di supereroi (che abbiamo incontrato per la prima volta in Black Adam).

Seconda scena post credits

Comprensibilmente, ci sono state molte lamentele riguardo all'apparente assenza del Dr. Sivana (Mark Strong) e di Mister Mind nel plot di Shazam! Furia degli Dei dopo che il primo film aveva gettato le basi per l'arrivo di un team di villain che avrebbe potuto portare alla formazione della Monster Society of Evil. Nella seconda scena dopo i titoli di coda troviamo Sivana ancora dietro le sbarre, anche se con la barba lunga. Sta scarabocchiando sui muri, ma ancora una volta incontra Mister Mind. Entrando dalla finestra della cella, il bruco alieno dotato di poteri telepatici dice a Sivana che il suo piano necessità di più tempo e nota che presto avranno ciò di cui hanno bisogno per prendere il controllo del mondo.

Che cosa significano le scene post credit per il futuro di Shazam?

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Al momento non sappiamo se ci sarà un terzo Shazam!. Nonostante Dwayne Johnson avesse dichiarato che non aveva interesse a realizzare un crossover tra Black Adam e Shazam, il tentativo di Amanda Waller di portare Billy Batson all'ovile suggerisce la sua intenzione di farlo entrare a far parte del team di Hawkman. Con Superman anche dalla sua parte, forse l'idea originaria era che Superman, Shazam, Hawkman, Atom Smasher e Cyclone prendessero di mira Teth-Adam? Con l'uscita di Dwayne Johnson dal DCU, l'idea sembra tramontata, ma la seconda scena post credits suggerisce che Shazam avrà il suo bel daffare con Sivana e Mister Mind.

Shazam è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Levi

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

Quale è la storia di Shazam 2?

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

La durata di Shazam! Furia degli Dei sarà di 2 ore e 10 minuti, un tempo lievemente più breve del primo Shazam!, uscito nel 2019, che durava 2 ore e 12 minuti. Le prime reazioni su Shazam! Furia degli Dei hanno promosso il sequel, che ora affronta la giudizio del grande pubblico.

Shazam! Furia degli Dei arriverà nei cinema italiani domani 16 marzo.