Shazam! Furia degli Dei: Zachary Levi e la Shazam Family nei nuovi poster DC

Attraverso un post pubblicato su Twitter, possiamo dare un nuovo sguardo al look di Zachary Levi in Shazam! Furia degli Dei con i nuovi poster ufficiali nei quali vediamo ritratta anche la Shazam Family al gran completo.

Oltre a Levi, ritroveremo infatti nel cast anche Adam Brody, Ross Butler, Grace Fulton, Meagan Goode, e DJ Cotrona che compongono le versioni con i superpoteri della famiglia di Billy Batson.

In Shazam! Furia degli Dei, quando Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, sono costretti a tornare in azione e a combattere le Figlie di Atlante, devono impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo e dovranno impegnarsi per fare pace con gli dei in virtù del fatto che Billy ha dato per scontato i propri poteri.

Tra le new entry più attese del film, ci sono Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. La data d'uscita nelle sale è fissata per il 17 marzo 2023.