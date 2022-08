Aquaman 2 e Shazam! 2: Warner Bros annuncia la nuova data di uscita dei film DC

I fan della DC dovranno attendere più del previsto per vedere Aquaman 2 e Shazam! 2: Warner Bros ha infatti modificato la data di uscita dei due film.

Il sequel con star Jason Momoa slitterà infatti al 25 dicembre 2023, alcuni mesi dopo la data precedentemente fissata al 17 marzo 2023.

Nel listino di Warner Bros, al posto di Aquaman e il Regno Perduto il 17 marzo ora debutterà Shazam! Furia degli Dei. Lo studio spera forse di replicare il successo ottenuto da The Batman che ha debuttato nelle sale proprio a marzo arrivando a quota 369.3 milioni di dollari.

Il film con star Zachary Levi, inoltre, potrà sfruttare la distribuzione nelle sale Imax che, a dicembre, saranno invece occupate da Avatar: La via dell'acqua.

Aquaman e il Regno Perduto, invece, potrebbe puntare a replicare il successo del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Jason Momoa che, nel Natale 2018, ha incassato 335.1 milioni di dollari e, a livello globale, ha raggiunto quota 1 miliardo di dollari.

Warner Bros Discovery ha inoltre svelato che House Party ed Evil Dead Rise, inizialmente destinati a HBO Max, debutteranno nelle sale il 9 dicembre e il 21 aprile 2023.

L'8 settembre arriverà poi nelle sale americane The Nun 2, mentre Salem's Lot, tratto dal romanzo di Stephen King, non uscirà il 21 aprile 2023 ed è stato spostato a una data ancora da decidere.

Il 10 febbraio 2023, infine, arriverà nelle sale un film evento di cui non è ancora stato rivelato il titolo.