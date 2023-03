Shazam! Furia degli Dei: le prime reazioni parlano di sequel "solido", e arriva il giudizio di James Gunn

Chi si aspetta un completo disastro da Shazam! Furia degli Dei potrebbe rimanere deluso. Le prime reazioni sono più positive del previsto e parlano di sequel "solido". In più, anche il nuovo co-CEEO DC James Gunn ha pubblicato la sua mini-recensione in cui loda il film con Zachary Levi in arrivo nei cinema italiani il 16 marzo.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Shazam! Furia degli Dei, proseguee la storia del supereroe interpretato da Levi e può contare sull'arrivo di nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu, nei panni delle villain Hespera e Calypso, e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

Nel nuovo capitolo, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Ecco una carrellata delle impressioni pubblicate in rete che definiscono il sequel "super potente", "meritevole di visione", "esilarante", "pieno di humor e azione", "magico e divertente". Non manca neppure l'opinione di James Gunn che twitta "Lo adoro, è un vero spasso", per poi elogiare il cast e la troupe del film, in primis le star Zachary Levi e Rachel Zegler, così come il regista David F. Sandberg.