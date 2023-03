Shazam! Furia degli Dei: ecco quante sono le scene post-credits

Il web ci informa sul numero di scene post-credits contenute in Shazam! Furia degli Dei. Saranno due le scene in questione e, stando a chi le ha già potute vedere, il contenuto potrebbe anticipare qualche sorpresa sul futuro di Shazam nel DCU. Al momento, però, non è dato sapere se il personaggio rientri tra i piani del nuovo DC Universe targato James Gunn e, soprattutto, se sarà ancora Zachary Levy a riprendere il ruolo dell'alter ego di Billy Batson.

Nelle ultime settimane si erano diffuse voci di un weekend di apertura disastroso per Shazam! Furia degli Dei ma, stando alle prime reazioni di chi ha potuto vedere il film in anteprima, potrebbe non essere del tutto così. Il film con Zachary Levy è stato, infatti, descritto come "super potente", "esilarante" e "solido".

Shazam! Furia degli Dei: per Helen Mirren la storia del film è "troppo complicata" da ricordare

Shazam! Furia degli Dei, prosegue la storia del supereroe interpretato da Zacchary Levi e può contare sull'arrivo di nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu, nei panni delle villain Hespera e Calypso, e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

Shazam! Furia degli Dei arriverà nelle sale italiane il 16 marzo.