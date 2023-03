Shazam! Furia degli Dei, Rachel Zegler: "Perché ho accettato la parte? Avevo bisogno di lavorare"

Arriva oggi nelle sale italiane Shazam! Furia degli Dei, sequel del film con Zachary Levy. Tra le new entry del nuovo capitolo troviamo Rachel Zegler nei panni di Anthea, una delle tre figlie di Atlante.

A quanto pare l'attrice ha deciso di accettare la parte per un motivo ben preciso: "Avevo davvero bisogno di lavorare. La pandemia aveva incasinato tutto e West Side Story non era ancora uscito in sala. Sono talmente fortunata ad aver ottenuto questo lavoro. Sono riuscita ad avere tanti nuovi amici e ho adorato realizzare questo film" ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Rachel Zegler aveva ottenuto recensioni positive per la sua performance in West Side Story, remake diretto da Steven Spielberg, ed è stata scelta per interpretare Biancaneve nel live action Disney basato sul celebre film animato del 1937.

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

In rete è finita anche la descrizione delle due scene post credits del film che sembrano lasciare la porta aperta a un'apparizione futura di Shazam nel nuovo DC Universe.