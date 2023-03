Shazam! Furia degli Dei, il cinecomic DC al cinema da oggi

Da oggi 16 marzo il pubblico italiano può tornare a urlare la parola magica "Shazam!" per sognare insieme agli eroi della saga DC. Arriva nei cinema italiani Shazam! Furia degli Dei, secondo capitolo della saga fumettistica diretta da David F. Sandberg.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

In occasione dell'uscita al cinema di Shazam! Furia degli Dei, distribuito da Warner Bros. Pictures a partire da giovedì 16 marzo, cogliamo l'occasione per fornire le principali informazioni sul cinecomic che vede Zachary Levi tornare nei panni di Shazam, versione supereroe del giovanissimo Billy Batson (Asher Angel).

Shazam è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Levi

Quale è la storia di Shazam 2?

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

La durata di Shazam! Furia degli Dei sarà di 2 ore e 10 minuti, un tempo lievemente più breve del primo Shazam!, uscito nel 2019, che durava 2 ore e 12 minuti. Le prime reazioni su Shazam! Furia degli Dei hanno promosso il sequel, che ora affronta la giudizio del grande pubblico.

Shazam 2, Helen Mirren si è rotta un dito sul set: "Anche io volevo fare i miei stunt"

Il cast

Tornano tra i protagonisti di "Shazam! Furia degli Dei" le star già affermate nel primo capitolo: Zachary Levi ("Thor: Ragnarok") nel ruolo di Shazam; Asher Angel ("Andi Mack") che torna ad interpretare Billy Batson; Jack Dylan Grazer ("It Capitolo Due") nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody ("Una Donna Promettente") interpreta Super Hero Freddy; Ross Butler ("Raya e l'ultimo Drago ") è Super Hero Eugene; Meagan Good ("Day Shift") nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona ("G.I. Joe: La Vendetta") interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey ("Annabelle: Creation") è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman ("This Is Us") interpreta Darla Dudley; Ian Chen ("A Dog's Journey") nel ruolo di Eugene Choi; Jovan Armand ("Second Chances") è Pedro Pena; Marta Milans ("White Lines") interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews ("The Walking Dead") nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou ("A Quiet Place II - Un Posto Tranquillo") che torna a interpretare Wizard. Si uniscono al cast anche Rachel Zegler ("West Side Story"), Lucy Liu (il franchise di "Kung Fu Panda") e Helen Mirren ("Fast and Furious 9: The Fast Saga").

Shazam! Furia degli Dei fa parte del nuovo DC Universe?

Destinato originariamente a far parte della vecchia guardia, il DCEU, con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios Shazam 2 diventa l'anello di congiunzione tra passato e presente. Non sappiamo ancora quanto questo film faccia riferimento alle altre opere del DCEU, ma il primo Shazam! conteneva diversi riferimenti agli eventi dello Snyderverse, incluso un breve cameo di Superman. Con l'adozione del Multiverso in The Flash, nel DCU tutto diventa possibile. Così Shazam 2 potrebbe pavimentare la strada per un futuro del personaggio nel franchise ancora tutto da scoprire.