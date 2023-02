Shazam è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Levi

Secondo Zachary Levi il suo Shazam ha molti punti in comune con il Deadpool della Marvel. Mentre si avvicina l'uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei, l'attore ha discusso qualche aspetto della pellicola di cui è protagonista nel corso di una recente intervista.

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

"Adoro il fatto che abbiamo puntato a creare il più sovversivo di tutti i personaggi DC, quasi allo stesso livello di Deadpool", ha commentato Zachary Levi con GamesRadar (tramite IGN). L'interprete del supereroe ha aggiunto: "Deadpool ha la possibilità di commentare le varie situazioni in cui è coinvolto vedendole dall'esterno, per poi divertircisi in modo più maturo e vietato ai minori rispetto a noi. Facciamo la stessa cosa [in Shazam! Furia degli Dei], solo con modalità più adatte alle famiglie!".

Successivamente l'attore ha raccontato di quanto si è divertito sul set a indossare i panni del protagonista: "La maggior parte degli eroi sono adulti e maturi e spendono tempo a riflettere su quello che accade loro e cose così. In pochissimi si ritrovano a dover affrontare una situazione del genere, bilanciandola con il fatto che sotto al costume si nasconde un adolescente che sta ancora imparando a guidare, figuriamoci ad essere un supereroe. Tutto ciò genera un paradosso interessante e divertente con cui lavorare".

Da una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan, vi ricordiamo che Shazam! Furia degli Dei è stato diretto da David F. Sandberg (anche lui ha condiviso qualche dettaglio sulla pellicola di recente, parlando anche di un certo drago...) e arriverà nei cinema dal 16 marzo 2023.