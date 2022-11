Shazam! Furia degli Dei: il primo poster del film

La star di Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi, ha svelato via Twitter un divertente poster per il sequel DC. Zachary Levi torna nei panni del protagonista Shazam!, incarnazione eroistica di un adolescente di nome Billy Batson a cui sono state concesse abilità metaumane da un vecchio mago. Questo trasforma Billy da un giovane adolescente in un eroe adulto e muscoloso.

Il principale rivale di Shazam nell'universo DC è Black Adam, ma i fan potrebbero dover aspettare a lungo la loro resa dei conti, mentre Dwayne Johnson continua a promuovere un progetto Black Adam contro Superman.

Shazam! Furia degli Dei uscirà in Italia il 16 marzo 2023 e negli USA il giorno successivo, come annuncia Zachary Levi, anticipano ai fa di tenersi pronti.

Quale è la storia di Shazam 2?

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nei panni di Billy Batson/Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews inteerpreta Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler in un ruolo attualmente sconosciuto, Helen Mirren in quello di Espera e Lucy Liu come Kalypso.