Shazam! Furia degli Dei: conosciamo la penna Steve in un nuovo ed esilarante video

Se curiosi nei confronti di Shazam! Furia degli Dei siete nel posto giusto, dato che di recente Warner Bros. Ireland ha condiviso un divertentissimo video direttamente dal film. Grazie alla clip potrete conoscere in anticipo Steve, una penna magica che supporterà i vari tentativi diplomatici della Shazam Family.

In Shazam! Furia degli Dei, a un certo punto, il nostro Billy Batson decide di seguire la strada della diplomazia, cercando un punto di contatto con le figlie di Atlante, le principali antagoniste della storia. Per parlare con loro sfrutta le possibilità di Steve, una penna magica presente in una stanza specifica del loro covo.

L'unico problema è che la penna scrive tutto quello che dice Billy, riportando alla lettera le sue parole in un messaggio a dir poco esilarante. Ancor più divertente, poi, è la reazione e il modo in cui Esperida (Helen Mirren) legge il foglio ricevuto.

Diretto da David F. Sandberg (al momento in ripresa causa COVID), e atteso nei cinema italiani dal 16 marzo, nel cast di Shazam! Furia degli Dei troviamo: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, DJ Cotrona, Grace Caroline Currey, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Marta Milans, Cooper Andrews e Djimon Hounsou.