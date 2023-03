Shazam! Furia degli Dei, il regista David F. Sandberg salta la première americana a causa del COVID

Il regista David F. Sandberg ha rivelato che è stato costretto a saltare la première americana di Shazam! La furia degli dei a causa del COVID, virus contratto dopo la promozione in Europa del film della DC.

Il filmmaker ha annunciato la notizia su Twitter, spiegando la sua assenza dal red carpet.

David F. Sandberg ha scritto: "Tristemente non andrò alla première di Shazam! Furia degli Dei stasera perché ho finalmente preso il Covid. Ho dovuto viaggiare in giro per tutta l'Europa e parlare con tantissimi giornalisti, ma alla fine ho preso quel bastardo!".

Il regista ha poi voluto aggiungere: "Sono così grato per aver potuto lavorare con un cast e una troupe così fantastici e sono felice di aver potuto almeno unirmi a loro per alcune delle proiezioni europee".

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nei panni di Billy Batson/Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews interpreta Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler in un ruolo attualmente sconosciuto, Helen Mirren in quello di Espera e Lucy Liu come Kalypso.