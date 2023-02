Shazam! Furia degli Dei: il merchandising del film spoilera il cameo di Wonder Woman

La foto di una action figure trapelata in rete non lascia spazio a dubbi: la Wonder Woman di Gal Gadot avrà un cameo nel sequel di Shazam!, in arrivo nelle sale il 16 marzo.

Di un possibile cameo di Wonder Woman all'interno di Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy, se ne era parlato già in passato, ma adesso è arrivata una prova inconfutabile. Su Reddit è stata infatti pubblicata la foto di una action figure che ritrae la Wonder Woman di Gal Gadot nel suo costume classico dei fumetti con tanto di Lazo della Verità.

L'action figure è brandizzata McFarlane Toys e presenta sul retro il logo di Shazam! Furia degli Dei. Al momento la DC non ha voluto confermare né smentire la voce, ma nell'ultimo trailer era presente un frame che lasciava intendere il ritorno di Wonder Woman.

Con molta probabilità sarà l'ultima volta in cui vedremo la Wonder Woman di Gal Gadot all'interno del DC Universe dal momento che il suo cameo sarebbe stato rimosso da The Flash e James Gunn ha più volte fatto capire di volere nuovi attori nei suoi prossimi progetti.

Shazam!, 5 cose che potreste non aver notato

Le previsioni di incasso durante il weekend di apertura di Shazam! Furia degli Dei, però, non sono per niente positive. Secondo le stime di Box Office Pro, infatti, il sequel di Shazam! potrebbe incassare tra i 43 e 52 milioni di dollari nei primi tre giorni di uscita nelle sale. Numeri addirittura inferiori a Black Adam, che nel weekend di apertura lo scorso ottobre ha incassato 67 milioni di dollari.

L'uscita nelle sale italiane di Shazam! Furia degli Dei è fissata al 16 marzo.