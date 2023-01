James Gunn conferma che Wonder Woman sarà nel DCU, ma senza Gal Gadot?

Il regista ha smentito la voce secondo la quale Diana Prince/Wonder Woman non avrebbe fatto parte del nuovo DCU, ma nessuna conferma in merito all'attrice.

Nelle ultime ore era emersa la voce secondo cui il personaggio di Wonder Woman / Diana Prince non avrebbe fatto parte del nuovo DC Universe assemblato da James Gunn e Peter Safran, ma intervenendo su Twitter lo stesso regista ha smentito in maniera netta.

Wonder Woman sarà uno dei personaggi che apparirà anche nel nuovo corso pensato da Gunn, anche se il regista di The Suicide Squad - Missione Suicida non ha fatto nessun riferimento a un'eventuale conferma di Gal Gadot come interprete. Che questo possa significare un prossimo benservito per l'attrice, come avvenuto con Henry Cavill?

In un messaggio successivo, Gunn ha poi confermato che non tutti ma solo parte dei piani per i nuovi DC Studios verranno annunciati nel corso di questo mese, aggiungendo di non sapere ancora quale sarà il destino di Ezra Miller: "Su Ezra non so nulla, ma i nostri piani prevedono un programma che si estenderà per i prossimi 8/10 anni (questo mese ne annunceremo solo alcuni)".