Shazam! Furia degli dei: il personaggio di Rachel Zegler rivelato da un un Funko Pop

Una new entry firmata Funko Pop ha reso noto il futuro di uno dei personaggi più attesi di Shazam! Furia degli dei, ovvero quello di Rachel Zegler. Non è la prima volta che i popolari gadget anticipano qualche succoso dettaglio dei film in arrivo e con il sequel di Shazam! ai fan è stato fatto un regalo certamente gradito. Ora siamo in grado di dare un nome al misterioso nuovo membro del cast: Anthea.

A Rachel Zegler sarà quindi affidato il ruolo della più giovane tra le figlie di Atlante, un terzetto ora al completo che mette in campo Helen Mirren nei panni di Esperida e Lucy Liu in quelli di Calipso. Insieme, le tre andranno a formare il fronte antagonista di Shazam! Furia degli dei, sequel in cui l'improbabile supereroe DC Comics si troverà ad affrontare un'intera squadra di divinità decisamente inferocite.

Shazam! Furia degli Dei uscirà al cinema nel 2023, ma ancora sappiamo molto poco sulla sua trama. Ormai è certo che il protagonista si troverà a fronteggiare la furia delle figlie di Atlante, che sono all'opera su un'arma che potrebbe decretare la fine dell'intera umanità.

Sappiamo anche che nel cast torneranno Zachary Levi e Asher Angel per il personaggio di Shazam/Billy, insieme a Jack Dylan Grazer che riprenderà il ruolo di Freddy. Con loro ci saranno poi Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Djimon Hounsou e le tre novelle villain, Lucy Liu, Helen Mirren e Rachel Zegler.