Shazam 2, il regista non rimpiange l'assenza di Dwayne Johnson: "Non credo sarebbe stato interessante"

La scorsa settimana è finalmente arrivato nelle sale Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Prima delle varie vicissitudini tra la DC e Dwayne "The Rock" Johnson erano in molti ad aspettarsi un cameo dell'attore nei panni di Black Adam dato il trascorso fumettistico tra il suo personaggio e Shazam. Cameo che, però, non è presente nel sequel. Sulla questione è voluto intervenire il regista David F. Sandberg spiegando come, a suo avviso, un cameo di Black Adam non sarebbe stato interessante ai fini della storia:

"La questione è molto semplice, Black Adam ha gli stessi potere di Shazam. Da un punto di vista narrativo lo abbiamo già fatto nel primo film quando abbiamo dato al Dr. Sivana i poteri di Shazam. Non penso, quindi, che la battaglia tra i due sarebbe stata interessante. Di certo rimane un'occasione mancata, ma ormai è andata così" ha dichiarato il regista ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Shazam è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Levi

Nei fumetti DC, Shazam! e Black Adam sono nemici giurati e i loro scontri vanno avanti anche per decenni, affrontandosi in momenti condivisi e storie comuni.

Purtroppo il sequel di Shazam non sta performando molto bene al box-office. Quella di Shazam! Furia degli Dei è stata la peggior apertura di sempre per un film del DCEU, con soli 30 milioni di dollari guadagnati in 3 giorni, e 11,7 in sede di apertura (contro i 20,3 del primo film), segnando un debutto più basso del 44% rispetto al capitolo precedente (a fronte, tuttavia, di un budget di 125 milioni di dollari).