Shazam! Fury of the Gods: Helen Mirren nelle prime foto dal set del film

Nuove foto del cast di Shazam! Fury of the Gods sono state diffuse online e, per la prima volta, vediamo Helen Mirren nei panni di una degli antagonisti del film.

La produzione di Shazam! Fury of the Gods, sequel dell'omonimo film con Zachary Levi del 2019, è attualmente in corso e cominciano a girare sul web le prime foto dal set di Helen Mirren nei panni della villain del film.

Shazam! Fury of the Gods, oltre al protagonista Zachary Levi vedrà tanti nuovi personaggi, tra cui l'antagonista Helen Mirren che interpreterà Hespera, una villain creata apposta per il film visto che non c'è nessun personaggio con questo nome nei fumetti DC.

La 75enne vincitrice di un Premio Oscarfarà parte del gruppo di villain che apparirà in Shazam! Fury of The Gods, con al fianco anche Lucy Liu che interpreterà la cattiva Kalypso, sorella di Hespera.

Nel primo film Mary Bromfield è la diciottenne che fa parte della nuova famiglia a cui viene affidato Billy Batson (Asher Angel) che, dopo un incontro con un antico stregone (Djimon Hounsou) lo porta ad ottiene la possibilità di pronunciare la parola magica Shazam! e trasformarsi in un supereroe. Alla fine del lungometraggio anche i nuovi fratelli di Billy ottengono gli stessi poteri.

Nel cast ci sono anche Jack Dylan Grazer nella parte di Freddy, Jovan Armand nel ruolo di Pedro, Ian Chen che interpreta Eugene, e Faithe Herman nei panni di Darla.