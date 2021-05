Shang-Chi ed Eternals potrebbero non essere distribuiti in Cina

Due importanti e attesi titoli Marvel, Shang-Chi e Eternals, potrebbero non essere approvati per il rilascio in Cina. Ecco cosa dice un recente rapporto.

Shang-Chi e Eternals, i nuovi titoli Marvel in uscita nei prossimi mesi, potrebbero avere dei problemi per la distribuzione in Cina, a causa della propaganda cinese che ha sempre l'ultima parola sull'approvazione dei film.

Eternals: i costumi del film

Secondo Variety, un nuovo report sui film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe ha reso noto che il CCTV6 China Movie Channel ha trasmesso un elenco delle date di uscita negli Stati Uniti di otto dei dieci titoli in programma. Tra questi, figura due vistose omissioni: Eternals e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Dopo Black Widow, che uscirà negli Stati Uniti il ​​9 luglio, Shang-Chi ed Eternal sono le prossime due uscite dell'MCU in programma in Nord America, rispettivamente, il 3 settembre e il 5 novembre. Ma la propaganda cinese, che controlla tutti i titoli in uscita, avrebbe più di un motivo per bloccare i due titoli Marvel.

Tutti i film realizzati all'estero devono ricevere obbligatoriamente l'approvazione del Governo e, se non ritenuti idonei, vengono bloccati o censurati. In questo caso, entrambi i film Marvel hanno un collegamento diretto con la Cina: Shang-Chi segnerà il debutto del primo supereroe asiatico della Marvel, interpretato dal cinese Simu Liu, insieme a Tony Leung Chiu-wai e Michelle Yeoh, entrambi nomi famosi in Cina. Eternals, invece, è il primo cinecomic della Marvel diretto da una donna di colore, Chloe Zhao, nata in Cina e fresca vincitrice dell'Oscar per Nomadland.

Oscar 2021: Chloé Zhao vince l'Oscar come Miglior Regista, ma in Cina la notizia viene censurata

Probabilmente, il blocco di Eternals è dovuta al fatto che Chloé Zhao non è la benvenuta in Cina dato il recente contraccolpo nazionalista che ha portato alla cancellazione del nome e dei risultati ottenuti dalla regista dal web cinese. Ma perché eliminare Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli? La questione non è ancora chiara, dovremo aspettare dichiarazioni ufficiali per sapere cosa stia realmente accadendo.