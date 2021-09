Shang-Chi, Simu Liu ringrazia Benedict Cumberbatch per essere stato "un padre solidale, ma anche sexy"

La star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu, ha ringraziato Benedict Cumberbatch per il suo caloroso benvenuto nel Marvel Cinematic Universe nel corso di un subreddit AMA dei Marvel Studios dove ha risposto alle domande dei fan in vista dell'arrivo al cinema del cinecomic.

L'utente heckdwreck ha chiesto a Simu Liu: "Qual è una cosa che non avresti potuto prevedere o a cui non potevi prepararti da quando è arrivata la notizia del tuo casting che è meno ovvia per i fan del franchise?"

Simu Liu ha risposto con un esilarante aneddoto che chiama in causa il collega Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange, scrivendo: "La sensazione calda e confortante della mano di Benedict Cumberbatch sulla mia spalla al Comic-Con. Come un padre solidale, ma anche sexy".

L'attore ha anche condiviso la foto in questione (che trovate più sopra) che raccoglie tutte le star dell'MCU in un unico scatto.

Simu Liu ha ricordato l'incontro con la star di Doctor Strange al Comic-Con di San Diego del 2019 mentre era sul palco della famosa Hall H durante un'ospitata al Pop Culture Spotlight with Jessica Shaw di Sirius XM:

"Quattro giorni dopo essere stato scelto ero al Comic-Con, siamo stati tutti accompagnati sul palco per fare questa foto di gruppo e ho sentito questa mano sulla mia spalla. Era Benedict Cumberbatch. Il Dottor Strange mi ha circondato con un braccio e ha detto 'Benvenuto, benvenuto, sono così felice per te' e letteralmente quella foto è stata scattata in quel secondo. È immortalato per sempre".

Qui trovate la nostra recensione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, al cinema da ieri.