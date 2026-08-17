Avengers: Doomsday, Disney+ lancia la maratona da 42 ore ma manca un film fondamentale

In vista dell'uscita nelle sale di Avengers: Doomsday, Disney+ ha inaugurato sulla propria piattaforma una sezione speciale intitolata "Da vedere", pensata come una tabella di marcia per preparare fan e spettatori all'uscita del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. La lista raccoglie poco più di 42 ore di contenuti, quasi due giorni consecutivi di visione, che permettono a tutti gli abbonati di ripassare gli snodi cruciali del Multiverso Marvel nei mesi che precedono il debutto al cinema del nuovo personaggio.

L'universo gestito da Kevin Feige, negli ultimi anni, è stato soggetto ad alti e bassi importanti ma è comunque innegabile quando ogni singolo titolo sia profondamente interconnesso con gli altri.

I titoli per la maratona di 42 ore

I progetti inseriti da Disney come visione fondamentale coprono un arco temporale e narrativo vastissimo. Ovviamente non possono mancare i classici e la Saga dell'Infinito con X-Men, X2, Captain America - Il primo Vendicatore, Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Importante è anche la saga del multiverso composta da film e serie: Loki, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: No Way Home, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Avengers: Endgame, Chris Evans nei panni di Captain America

Ci sono poi altri titoli più recenti da recuperare assolutamente come Captain America: Brave New World, Deadpool & Wolverine, Thunderbolts* e I Fantastici Quattro - Gli inizi, primo titolo a introdurre ufficialmente il personaggio di Doctor Doom in una scena post-credit.

Il giallo di The Marvels: quanto pesa l'esclusione?

A far discutere la community è l'assenza di The Marvels. Sebbene il film abbia ricevuto un'accoglienza tiepida, la sua importanza per la timeline rimane innegabile: nella scena post-credit, Monica Rambeau si ritrova intrappolata proprio nell'universo degli X-Men dopo aver varcato uno squarcio spazio-temporale.

Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau

L'omissione di The Marvels dalla guida ufficiale, unita alle recenti indiscrezioni di Teyonah Parris su un suo mancato ritorno nei prossimi film, rischia di lasciare scoperto uno dei ponti narrativi principali tra gli Avengers e i mutanti. Una scelta che potrebbe creare qualche incongruenza nella complessa architettura che condurrà a Avengers: Doomsday.