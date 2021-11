Shang-Chi: Simu Liu e quella volta che è stato… Spider-Man (VIDEO)

Simu Liu, protagonista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha raccontato, in occasione di Saturday Night Live, di una sua precedente esperienza targata Marvel. L'attore canadese di origine cinese ha infatti svelato che, una decina d'anni fa, uno dei suoi lavori consisteva nell'intrattenere i bambini alle feste di compleanno vestito da Spider-Man. Qui sotto potete vedere il video in cui menziona la vicenda:

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

Come menziona Simu Liu, ci fu un'esperienza particolarmente dolorosa: "Un bambino di nome Trevor continuava a prendermi a calci negli stinchi e dire che non ero Spider-Man. Ora, non so se avete mai vissuto qualcosa di simile, ma è una cosa che ti demoralizza. Ma era anche un incentivo. Trevor, se stai vedendo la trasmissione, sappi che avevi ragione: Non sono Spider-Man. Sono Shang-Chi, stronzo!"

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una scena di combattimento

L'attore ha anche usato il suo monologo di Saturday Night Live per ironizzare su come ha avuto la parte in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: "L'ho avuta come tutti i canadesi, chiedendo gentilmente. Mi ero congratulato con la Marvel su Twitter, chiedendo poi quando avremmo visto un supereroe asiatico. All'epoca ottenni dieci like, che erano dieci in più del solito, ma cinque anni dopo fui scelto, e a quel punto scrissi 'Grazie per avermi fatto sapere.' Sono molto canadese." Kevin Feige, responsabile dei Marvel Studios, ha affermato di non essere stato a conoscenza dei tweet di Liu prima del casting.

Recentemente Liu ha interagito su Twitter con il collega Barry Keoghan, interprete di Druig in Eternals, il quale, anni addietro, aveva chiesto sui social a Stan Lee in persona di dargli un ruolo da supereroe. Kumail Nanjiani, anch'egli nel cast del più recente film Marvel, ha risposto alla conversazione con una foto d'epoca in cui lui era insieme a Lee al Comic-Con di San Diego (il Sorridente è morto prima che fosse effettuato il casting del film).