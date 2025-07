L’Isola dei Famosi: Loredana Cannata rischia l’annegamento: panico durante la prova in apnea

Chi pensava che la finale dell'Isola dei Famosi 2025 sarebbe stata una passeggiata si sbagliava di grosso. A far tremare il pubblico non è stata solo la suspense del televoto e l'attesa di scoprire il vincitore, ma una scena da brivido che ha coinvolto Loredana Cannata. Durante la prova apnea, infatti, l'attrice è rimasta bloccata sott'acqua con i capelli impigliati nella gabbia. E per un momento, il gioco si è trasformato in paura reale in studio e a casa.

L'incidente di Loredana Cannata: panico sott'acqua

L'obiettivo era chiaro: resistere un minuto e mezzo in apnea per conquistare l'immunità. Ma a 40 secondi, qualcosa va storto. Loredana Cannata tenta di risalire, ma resta incastrata. Capelli avvinghiati alla struttura, corpo immobile, sguardi terrorizzati in studio. La conduttrice Veronica Gentili interrompe la diretta e con le mani in volto lancia l'allarme: "Ragazzi, aiutatela subito!".

L'urlo silenzioso: "Stavo per strapparmi i capelli"

L'intervento dello staff in Hoduras è fulmineo: in pochi secondi i sub entrano in acqua e tagliano i capelli per liberare la concorrente. Quando Cannata riemerge, la tensione è ancora tutta sul suo volto. "Stavo cercando di tornare su ma prendevo acqua. Ho pensato che non ce l'avrei fatta, mi sono spaventata", racconta con la voce rotta. A fine prova, aggiunge anche un dettaglio: "Battevo la testa contro la gabbia. Ho un bozzolo enorme".

Il sostegno dello studio e l'emozione per il nipote Kyle

Veronica Gentili a L'Isola dei Famosi 2025

L'episodio ha scosso anche i presenti in studio. Il panico di Veronica Gentili era palpabile: occhi sgranati, mani in volto e sguardo di puro terrore. Stessa cosa per Pierpaolo Pretelli che, risolto tutto per il meglio, ha voluto lodato la rapidità dello staff: "Tempismo perfetto, un lavoro incredibile dietro le quinte".

Prima della prova, Cannata aveva ricevuto un videomessaggio del nipotino Kyle, che ha scatenato la commozione generale. L'attrice infatti ha rivelato di essere partita per L'Isola dei Famosi per lui. Il motivo sarebbero dei gravi problemi alla vista: "Voglio guadagnare per portare tutti a Roma, perché ci sono i mezzi pubblici, il medico che lo cura al Gemelli. Sono qui per lui, per dargli più possibilità".

Eliminata dal gioco, ma vincente per il pubblico

Nonostante l'incidente e l'onda emotiva che ne è scaturita, comprensibilmente, Loredana Cannata ha terminato la prova. Poi è stata eliminata al televoto, ma è uscita tra gli applausi di tutti. Il suo coraggio e la sua motivazione resteranno impressi come uno dei momenti più intensi di questa edizione dell'Isola.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La prova di Loredana Cannata.