Shang-Chi: una sequenza d’azione in un nuovo video dal set

Un nuovo video di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mostra una scena d'azione girata a San Francisco sul set del cinecomic Marvel.

Un nuovo video dal set di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mostra una scena d'azione girata a San Francisco. Per l'esattezza è un inseguimento automobilistico, e stando alla descrizione di chi ha postato il video sui social è stato realizzato esclusivamente con la seconda unità, una precauzione necessaria date le misure di sicurezza attualmente in vigore.

🚨 Vídeo do ônibus cortado ao meio no set de #ShangChi em São Francisco.



(@/captncray via Instagram) pic.twitter.com/6FCOq3unFR — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) October 18, 2020

Le riprese principali si sono svolte in Australia tra febbraio e marzo e poi tra luglio e agosto, con un'interruzione dovuta alla chiusura generale dei set cinematografici nel mondo. Dopo San Francisco, la troupe si sposterà a Los Angeles per la fase finale delle riprese, con circa sei mesi di post-produzione in vista di un'uscita attualmente fissata al mese di luglio, come secondo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che durerà fino al 2022 secondo i piani attuali, tra cinema e Disney+.

Marvel Fase 4: i film, gli attori e i supereroi che vedremo nel MCU

Iron Man 3: un'immagine di Ben Kingsley nei panni del Mandarino

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica, interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3. Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, ma è stato posticipato per cause di forza maggiore insieme agli altri titoli, sostituendo Eternals come secondo capitolo della Fase (presumibilmente per la post-produzione meno impegnativa rispetto al film sugli Eterni, data la componente cosmica di quest'ultimo).

È uno di due film della Fase Quattro ad aver scelto l'Australia come base operativa principale, insieme a Thor: Love and Thunder che uscirà nelle sale nel 2022 e doveva inizialmente fungere da chiusura della Fase. San Francisco è invece dove sono ambientati entrambi i film di Ant-Man, ed è probabile che anche il terzo film, le cui riprese dovrebbero cominciare nel 2021, sarà situato in quella città.