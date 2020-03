Shang-Chi: nel film Marvel ci sarà un grosso torneo di arti marziali?

Un rumor ha confermato che il protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sarà impegnato in un torneo alla Fight Club.

Negli ultimi mesi si era sparsa l'indiscrezione che in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sarebbe apparsa una lunga scena con un torneo di arti marziali a cui avrebbe preso parte il protagonista del film Marvel. Una call dal nome Ringside Announcer aveva corroborato poi questo rumor che ora è stato confermato da Charles Murphy che in fatto di scoop sul mondo della Marvel è una vera e propria garanzia.

Secondo quanto ha raccontato il giornalista, in rete è apparsa la descrizione di un cameo in Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringss che avvalora quanto detto nelle righe precedenti: la Marvel sarebbe, infatti, alla ricerca di un attore che dovrebbe intepretare Kane, un personaggio che dovrebbe accompagnare e filmare Shang-Chi durante un combattimento "alla Fight Club", si cita anche un autobus ma non è chiaro se il mezzo abbia o meno a che fare con la scena. Al di là di questo particolare, infatti, della trama non è trapelato assolutamente niente e le uniche informazioni che abbiamo riguardano la tempistica delle riprese che dovrebbero partire a breve.

A conferma dell'inizio della produzione, Simu Liu ha infatti pubblicato recentemente una foto in cui ha mostrato la cover del suo cellulare con agli Avengers, un indizio decisamente eloquente. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021.