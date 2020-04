Shang-Chi: il Mandarino Tony Leung nella prima foto del cinecomic Marvel

La prima foto del cinecomic Marvel Shang-Chi diffusa dal regista Destin Cretton include anche il Mandarino Tony Leung. Cretton ha diffuso una foto del cast prima dello stop alle riprese come omaggio ai fan del Marvel Universe.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verrà girato in Australia. Il film dedicato al primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe vede Simu Liu nel ruolo del protagonista, con lui nel cast anche Akwafina e il popolare Tony Leung.

I dettagli del plot sono al momento top secret, ma il cpao di Marvel Kevin Feige ha confermato che il film vedrà il debutto nell'MCU del vero Mandarino, interpretato da Tony Leung. Il personaggio, in precedenza, è apparso in Iron Man 3, ma la pellicola ha svelato che si trattava di un impostore. Esiste però un vero Mandarino, potente villain che opera nell'ombra a capo dell'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli.

Al momento è impossibile prevedere quando la produzione del cinecomic riprenderà. Quel che è certo è lo slittamento della data di uscita, rinviata al 12 febbraio 2021 dopo che la release di Black Widow è stata spostata da maggio a novembre.