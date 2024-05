Shang-Chi 2, Simu Liu spiega perché Marvel sta aspettando così tanto per il sequel

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato uno dei progetti più apprezzati della Fase Quattro dei Marvel Studios, con un sequel annunciato subito dopo, nell'autunno del 2021.

Tuttavia, da allora non ci sono stati molti aggiornamenti sul progetto, ma sembra che il film sia ancora in cantiere. Durante una recente apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, Simu Liu ha offerto un primo aggiornamento sul sequel di Shang-Chi, confermando che lui e il regista Destin Daniel Cretton vogliono realizzare un seguito assolutamente epico.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

"Qui è dove uso tutta la ginnastica mentale possibile per rispondere a questa domanda", ha spiegato Liu. "Beh, sentite, vi dirò questo: sta sicuramente accadendo. Probabilmente dovrei iniziare con questo. La gente, sia online che di persona, mi dice ogni singolo giorno quanto gli sia piaciuto il primo film e quanto sia stato un momento importante. Penso che ci sia così tanta buona volontà e ne sono profondamente grato. Quindi sappiate che se mi avete mandato un messaggio, se mi avete chiesto di un sequel, o se vi siete avvicinati, o in qualsiasi altro modo, lo prendo a cuore e lo apprezzo molto. Davvero. E credo di parlare a nome mio e di Destin, quando dico che siamo davvero entusiasti di tornare a lavorare. Lo siamo davvero".

Il sequel espanderà il mito di Shang-Chi

Sebbene il titolo, la sinossi o altri punti della trama di Shang-Chi 2 rimangano un mistero, Liu ha precedentemente accennato al fatto che il sequel espanderà ulteriormente il mito e si spera includerà il maggior numero possibile di membri del cast.

Shang-Chi 2: il regista vuole coinvolgere Jackie Chan nel sequel

"Stiamo per rivisitare alcune cose, ma anche per mostrare allo spettatore cose nuove. Riporteremo tutta l'azione straordinaria per cui siamo stati lodati nel primo film, ma speriamo anche di esplorare nuovi lati del personaggio di Shaun e dei personaggi che lo circondano. Questo, ovviamente, se potremo ancora permetterci Michelle Yeoh, che adesso è in cima al mondo".