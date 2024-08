Avengers: The Kang Dynasty, lo Shang-Chi di Simu Liu sarebbe stato uno dei protagonisti principali del film

Non abbiamo più visto o sentito parlare dello Shang-Chi di Simu Liu da quando ha fatto il suo debutto nel MCU nel suo film da solista, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, nel 2021, ma ci è stato ripetutamente assicurato che i Marvel Studios hanno grandi progetti per il personaggio.

Non ci sono state notizie ufficiali su un sequel da quando è stato annunciato poco dopo l'uscita del primo film, ma Liu rimane fiducioso che il film si farà "sicuramente".

"Molte cose sono al di sopra delle mie possibilità, ma sicuramente accadranno", ha dichiarato di recente l'attore a The Press Trust of India. "Sono molto eccitato all'idea di lavorarci e sarà fantastico. Non posso davvero dire altro".

Avengers: The Kang Dynasty, rivelati i piani della Marvel prima del licenziamento di Jonathan Majors

Un tassello importante di Avengers: The Kang Dynasty

Shang-Chi apparirà probabilmente in almeno uno dei prossimi film degli Avengers, ma ora è emerso che il Maestro di Kung-Fu avrebbe avuto un ruolo importante in The Kang Dynasty prima del rinnovo del progetto e del licenziamento di Jonathan Majors. Secondo Inverse, "nel piano originale di Avengers 5, allora chiamato The Kang Dynasty, Shang-Chi sarebbe stato uno dei protagonisti principali del film".

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in un combattimento

Con Downey Jr. come il cattivo principale nei panni del Dottor Destino, Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel è stato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.