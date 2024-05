Marvel, dopo il disastro Madame Web, Sydney Sweeney ha già trovato un ruolo nel MCU?

L'insuccesso commerciale e critico di Madame Web potrebbe aver già spinto Sydney Sweeney tra le braccia dei Marvel Studios e le parti avrebbe già trovato il ruolo perfetto per il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che Madame Web fa parte dell'universo di Spider-Man della Sony che esiste in una realtà alternativa separata dal MCU, ma dopo il suo flop al box-office chiaramente nessuno vorrà esplorare ancora quell'universo narrativo, che era stato concepito separato anche dagli altri film Sony come Venom e l'imminente Kraven il Cacciatore.

Tutti tranne te: Glen Powell, Sydney Sweeney in una foto del film

Nonostante alcuni rumor affermassero che Sweeney era stata adocchiata per la Gatta Nera nel prossimo Spider-Man 4, sembra che non sia l'unico ruolo di cui ha discusso con Kevin Feige, dato che MyTimeToShineHello la indica come possibile favorita per il ruolo di protagonista nella serie TV di Blonde Phantom in arrivo su Disney+.

Chi è Blonde Phantom?

Louise Grant, alias The Blonde Phantom, è stata introdotta sulle pagine di All Select Comics nel 1946, prima di diventare la protagonista di una serie tutta sua. Il personaggio è stato poi reintrodotto con un nuovo nome, Louise Mason, nei fumetti di The Sensational She-Hulk dal 1989 al 1994 targati Marvel Comics.

Ana De Armas e Sydney Sweeney insieme al Festival di Venezia: ecco in quale nuovo film

Come già anticipato, Scarlett Johansson dovrebbe essere produttrice della serie, ma non si sa ancora se apparirà anche nel cast. Curiosamente, la Johansson aveva già menzionato Blonde Phantom in una vecchia intervista, parlando di altri personaggi che era in lizza per interpretare quando era in trattative con i Marvel Studios prima di entrare nel MCU come Vedova Nera.