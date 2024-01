Spider-Man 4: Daredevil e Ant-Man compariranno nel cinecomic? [RUMOR]

Il Peter Parker della Marvel è stato affiancato da una figura paterna nella trilogia con protagonista Tom Holland e a quanto pare il trend potrebbe proseguire anche in futuro. Secondo un nuovo rumor, Spider-Man 4 potrebbe vedere l'Uomo Ragno affiancato da Daredevil e perfino da Ant-Man.

Spider-Man: No Way Home: un'immagine del film

L'insider Daniel Richtman ha riferito che Daredevil (Charlie Cox) avrebbe un "ruolo considerevole" nell'attuale bozza della sceneggiatura di Spider-Man 4. Questa non è la prima volta in cui si ipotizza la presenza dell'Uomo Senza Paura nel film, ma potrebbe non essere l'unico personaggio importante a comparire.

Richtman riferisce anche che i Marvel Studios avrebbero intenzione di inserire un ulteriore personaggio che funga da mentore in stile Iron Man/Nick Fury/Doctor Strange, e Ant-Man (Paul Rudd) sarebbe la scelta dello studio.

Chi dirigerà Spider-Man 4?

Al momento non è stato annunciato nessuno sceneggiatore legato a Spider-Man 4, quindi è possibile che quelle riferite siano semplici voci prive di fondamento. Detto questo, la visita di Darevil avrebbe senso dopo il cameo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, mentre lascia perplessi l'eventuale presenza di Scott Lang. restiamo in attesa di saperne di più.

Nel frattempo, si parla di una girandola di nomi per la regia di Spider-Man 4. Jon Watts potrebbe non fare ritorno per la quarta volta e al suo posto la scelta dello studio potrebbe cadere su Drew Goddard.