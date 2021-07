Shang-Chi, Benedict Wong: "Sarà l'Avengers: Endgame delle star asiatiche"

Benedict Wong, nel cast di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film Marvel che arriverà il prossimo 3 settembre, ha paragonato la produzione ad Avengers: Endgame, ma per le star asiatiche.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Benedict Wong riprenderà il suo ruolo visto in Doctor Strange nel 2016. In un'intervista con Collider, in cui promuoveva il film Nine Days, Benedict Wong ha parlato anche del progetto Marvel, definendosi entusiasta di partecipare e ha fatto un paragone con Avengers: Endgame, parlando di "Asian Assemble":

"Nel film ci sono gli Asian Assemble, Avere Tony Leung, Awkwafina, Ronny Chieng, Meng'er [Zhang] e Fala Chen, è molto, molto eccitante. Ho visto il trailer molte, molte volte, e sono molto emozionato."

Benedict Wong è apparso per la prima volta nei panni di Wong in Doctor Strange, del 2016. Da allora, è tornato nel mondo Marvel in Avengers: Infinity War, seguito dal suo arrivo durante lo scontro finale contro Thanos in Endgame. Dopo essere apparso in Shang-Chi, Wong dovrebbe avere un ruolo più importante al fianco dello Stregone Supremo, interpretato da Benedict Cumberbatch, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Proprio in merito a quest'ultimo capitolo, diretto da Sam Raimi, l'attore ha detto la sua parlando della sceneggiatura, anche se al momento non si può ancora spoilerare nulla:

"È una sceneggiatura eccezionale. Avere Sam Raimi coinvolto è stata un'esperienza davvero meravigliosa. È un regista fantastico, un uomo adorabile. È davvero divertente lavorare con lui".