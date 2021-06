Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: il nuovo trailer del film Marvel svela il ritorno di un villain

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha ora un nuovo trailer che regala delle interessanti anticipazioni riguardanti il film della Marvel in arrivo dal 1 settembre nei cinema italiani.

Nel video si mostrano molti dettagli riguardanti le origini del protagonista, dando spazio al complicato rapporto in famiglia, e si assiste al ritorno di un villain apparso in precedenza nei film tratti dai fumetti. In una scena Shang-Chi e Katy stanno infatti osservando uno scontro tra membri dei Maestri delle Arti Mistiche e un enorme mostro, l'Abominio, apparso nel film L'incredibile Hulk, che era stato interpretato da Tim Roth.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica, interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3.

Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, e ora arriverà nei cinema di tutto il mondo a settembre.

Nel film Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.