Sex and the City: Sarah Jessica Parker su Kim Cattrall: "Non ce l'ho con lei"

Dopo la conferma del revival di Sex and the City, l'attrice Sarah Jessica Parker ha rivelato che stavolta il personaggio di Kim Cattrall non farà parte della storia e ha chiarito sui social che non ce l'ha con l'attrice.

HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City, e di recente Sarah Jessica Parker, una delle protagoniste della serie, ha rivelato che Kim Cattrall, interprete di Samantha Jones, non farà parte della nuova storia, sottolineando di non avere nessuna antipatia nei confronti dell'attrice di origine britannica.

Sarah Jessica Parker ha rivelato domenica scorsa che Carrie Bradshaw e Co. torneranno sul piccolo schermo in una serie revival di Sex and the City su HBO Max. Ma in realtà non ci sarà il gruppo di protagoniste al completo.

La nuova serie, composta da 10 episodi, sarà intitolata And Just Like That... e seguirà le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), ma non quelle di Samantha (Kim Cattrall).

Quando i fan hanno iniziato a speculare sul motivo per cui il personaggio di Cattrall non sarà coinvolto nella serie, nei commenti sul profilo Instagram di Parker un utente ha scritto, "Non ci sarà perché non si piacciono a vicenda", riferendosi alla faida tra Parker e Cattrall che dal set è diventata pubblica.

"Non è vero che non mi piace", ha risposto Parker all'utente. "Non l'ho mai detto. E non lo direi mai. Samantha non farà parte di questa storia. Ma lei sarà sempre parte di noi. Non importa dove siamo o cosa facciamo." Al momento neppure la Cattrall non ha dato spiegazioni al motivo per cui non sta partecipando al revival.

La nuova serie, che sarà prodotta dal creatore originario Michael Patrick King insieme a Parker, Nixon e Davis, è stata annunciato tramite il suddetto video sulla pagina Instagram di Parker, in cui vengono mostrati alcuni scatti di New York City e la frase, digitata al computer, che allude alla carriera da giornalista di Carrie, "The Story Continues".

Il revival di Sex and the City è un tentativo, da parte della HBO WarnerMedia, di aumentare l'interesse nei confronti della piattaforma streaming HBO Max; un percorso simile a quello che Disney+ ha intrapreso con la serie di The Mandalorian per l'universo Star Wars.

Insieme ai revival di show come Sex and the City e Gossip Girl, HBO Max offrirà anche ai suoi utenti tutti i film della Warner Bros. del 2021, inclusi Dune e The Matrix 4.