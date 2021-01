Sex and the City: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nel revival HBO Max

HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City in preparazione, Kim Cattrall non tornerà a fianco delle colleghe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Come anticipato, HBO Max ha confermato il revival di Sex and the City che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, ma non della Samantha Jones di Kim Cattrall.

Le star originali Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) hanno confermato il ritorno sui social media specificando che la serie HBO avrà un nuovo capitolo su HBO Max. Il titolo del revival sarà And Just Like That..., la storia seguirà Carrie, Miranda e Charlotte che, ormai superata la soglia dei 50 anni, continuano a coltivare la loro amicizia. Le riprese prenderanno il via in tarda primavera a New York.

Michael Patrick King, che ha vinto un Emmy per la regia di Sex and the City, farà ritorno come produttore esecutivo del revival che sarà composto da 10 episodi. Anche le tre protagoniste produrranno lo show che non vedrà coinvolto il creatore originale Darren Star.

Sex and the City: quattro amiche e il loro mondo

Come anticipato, la grande assente del revival sarà Kim Cattrall, da tempo in aperto conflitto con le tre ex colleghe. Riferendosi al revival di Sex and the City, Kim Cattrall ha dichiarato che non riuscirebbe a fare qualcosa che non vuole.

"Sono cresciuta con questi personaggi, e non vedo l'ora di scoprire come la loro storia si è evoluta in questo nuovo capitolo con l'onestà e lo humor che caratterizzano lo show e con la presenza dell'amata New York, che ha sempre definito le protagoniste" ha dichiarato Sarah Aubrey, capo dei contenuti originali di HBO Max.