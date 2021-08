Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth riuniti sul set del revival (FOTO)

Sarah Jessica Parker e Chris Noth nei panni (elegantissimi) di Carrie e Mr.- Big sul set del revival di Sex and the City, in lavorazione a New York.

Nei panni di Carrie Bradshaw e Mr. Big, Sarah Jessica Parker e Chris Noth sono stati avvistati lunedì mattina a New York e immortalati nelle foto dal set mentre provavano le battute di And Just Like That..., revival di Sex and the City.

Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sul set del revival

Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sul set del revival

Sex and the City: Sarah Jessica Parker e Chris Noth sul set del revival

Nonostante fossero vestiti con abiti eleganti tipici delle atmosfere di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, 56 anni, e Chris Noth, 66, non sembravano troppo entusiasti di essere insieme. Forse perché, come ha riportato Page Six, nel revival HBO Max i loro personaggi starebbero divorziando. In particolare, Noth non sembrava indossare una fede nuziale nei panni di Mr. Big.

Nello script leaked e diffuso in rete, mentre si trova a cena con Stanford Blatch (Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis), Carrie rivela di stare attraversando un momento molto difficile.

"Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non mangiavo o dormivo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui lui si prende cura?" è la battuta affidata al suo personaggio che si legge nella pagina di sceneggiatura trapelata in rete.

Sex and the City, Kim Cattrall: "Revival? Non posso, devo partire per lo spazio" (FOTO)

I fan ricorderanno che Carrie e Mr. Big si sono finalmente sposati alla fine del primo film di Sex and the City dopo che lui l'aveva abbandonata all'altare. La coppia ha poi avuto delle difficoltà matrimoniale nel sequel in cui Carrie ha una relazione romantica con l'ex fidanzato Aidan Shaw (John Corbett). Quando confessa il tradimento a Mr. Big, lui le regala un enorme anello di diamanti neri per riconfermare il loro impegno. Cosa accadrà adesso?