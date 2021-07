Sex and the City: il divorzio tra Carrie e Mr. Big nello script leaked del revival?

Divorzio in vista tra Carrie e Mr. Big... almeno a giudicare dalla pagina di sceneggiatura del revival di Sex and the City trapelata in rete.

Il revival di Sex And The City targato HBO è attualmente in lavorazione, ma non è esente da spoiler. La foto di una pagina degli script trapelata online conterrebbe, infatti, un accenno al divorzio tra Carrie Bradshaw e Mr. Big.

Sex and the City: una pagina leaked del revival

Nella foto della presunta sceneggiatura condivisa da Page Six, Carrie osserva: "Stavo andando bene, non stavo andando bene? Prima di questo? Voglio dire, stavo facendo il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non stavo mangiando o dormendo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui si prendeva cura?"

Il suo commento sull'essere una delle mogli di cui Big si prende cura è molto probabilmente un riferimento alle sue due precedenti mogli, Barbara e Natasha. I fan ricorderanno che Mr. Big è l'uomo che ha lasciato Carrie all'altare dopo aver speso probabilmente milioni per il matrimonio. Anche prima del film, Big ha avuto una complicata relazione a intermittenza con Carrie. Dopotutto, a che serve un reboot di Sex and the City senza Samantha se tutti sono felicemente sposati?

Se la speculazione su quel dialogo si rivelassero esatte, queste spiegherebbeto perché John Corbett, che ha interpretato l'ex di Carrie Aidan Shaw, tornerà nella serie tv. È stato già annunciato che rivedremo Corbett in "alcuni" episodi. Anche Bridget Moynahan, che interpretava la precedente moglie di Big, Natasha, è stata avvistata sul set, quindi sembra che Carrie e Big potrebbero tornare dai rispettivi ex.

