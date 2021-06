Sex and the City, Kim Cattrall: "Revival? Non posso, devo partire per lo spazio" (FOTO)

Kim Cattrall ha scherzato sulla sua assenza nel revival di Sex And The City, dicendo ai fan che non farà parte dello show perché partirà per lo spazio.

L'ex star di Sex and the City, Kim Cattrall è stata protagonista di un simpatico siparietto social con l'account della NASA ed una fan page di Star Trek, che ha portato alcuni utenti a credere che l'attrice non reciterà nel revival della serie perché impegnata in una missione spaziale.

Kim Cattrall è e rimarrà sempre uno degli elementi più amati di Sex and the City. Non stupisce, dunque, il malumore scaturito dall'annuncio che l'attrice di origine britannica non farà parte del revival dell'iconica serie TV, intitolato And just like that e attualmente in produzione. Tuttavia, Cattrall ha deciso di sdrammatizzare la vicenda, dicendo ai fan che la sua assenza nel progetto televisivo è dovuta ad una missione della NASA.

Tutto è partito su Twitter, dove l'account ufficiale della NASA ha rivelato che un manichino sarà inviato sulla luna entro la fine dell'anno, nell'ambito della missione Artemis I. Un fan account di Star Trek ha quindi risposto al tweet citando l'attrice e facendo ironia sul film Mannequin del 1987, che la vedeva impegnata proprio nell'interpretazione di un manichino. Ricordiamo inoltre che Kim ha anche interpretato il ruolo di Valeris nel film del 1991 Star Trek VI: Rotta verso l'ignoto, e questo giustifica ulteriormente la menzione della fan page. "Ultima notizia! Kim Cattrall è stata scelta per volare a bordo della missione Artemis I che farà il giro della luna entro la fine dell'anno. Congratulazioni Kim, ti auguriamo buone vibrazioni!", si legge nel tweet, al quale l'attrice ha risposto con una foto di se stessa mentre indossa una tuta della NASA, presumibilmente scattata nel 2013, quando ha visitato lo Space and Rocket Center degli Stati Uniti. Anche l'account della NASA è stato al gioco, condividendo una risposta con scritto "Questo è un grande passo per l'umanità", poi retwittata da Cattrall che ha scritto un semplice "Sogno realizzato!".

Per evitare qualsiasi fraintendimento, Kim Cattrall ha anche condiviso un articolo della rivista Slate intitolato "la squisita fantasia che Kim Cattrall stesse per andare davvero nello spazio invece di girare il revival di Sex And The City", che lei stessa ha intitolato "Cosmo(politan)naut!".

Eppure, nonostante il tono usato dai tre account fosse palesemente ironico, alcune persone hanno creduto davvero che Kim Cattrall avesse rinunciato al revival di Sex And The City per la sua "missione NASA". I più "scaltri" hanno quindi commentato i post scrivendo: "Mi piace troppo che una battuta sul fatto che Kim Cattrall sia il 'manichino' che la NASA invierà nello spazio abbia portato alcune persone a pensare che andrà davvero nello spazio" oppure "E la parte migliore è: LE PERSONE CREDONO SIA VERO! Sei la migliore, Kim! Ti amo fino alla Luna e ritorno!".