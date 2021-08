Sex and the city: Nicole Ari Parker sostituisce Samantha nel reboot?

I fan di Sex and the City non vedono l'ora di vedere il reboot della serie, intitolato And just like that..., che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon tra le strade di New York, insieme a una nuova arrivata: Nicole Ari Parker. Sarà lei la sostituta di Samantha Jones?

Sarah Jessica Parker ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ufficiale che sta portando molti a credere che Kim Cattrall sia stata sostituita nel quartetto di Sex and the City da Nicole Ari Parker che, a quanto pare, avrà un ruolo nel nuovo reboot.

Nonostante il grande disappunto dei fan, Samantha Jones non tornerà al fianco di Carrie Bradshaw in And Just Like That..., ma a quanto pare l'autrice non si è persa d'animo e ha trovato una nuova componente per il suo quartetto. Nicole Ari Parker interpreterà Lisa Todd Wexley, una documentarista di Park Avenue madre di tre figli che riesce a entrare nelle grazie di Carrie, Charlotte e Miranda.

Questo è quello che è stato dichiarato da HBO Max, senza svelare troppo sulla trama e sul destino di Samantha Jones, interpretata nello storico show da Kim Cattral. I fan, però, si chiedono come faranno a farla sparire dai radar, visto che in Sex and The City Samantha ricopriva un ruolo chiave, essendo anche uno dei personaggi più amati.