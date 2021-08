Sex and the City, un video dal set del revival svela un funerale: è quello di Samantha?

Un video girato sul set del revival di Sex and the City anticipa la scena di un funerale ed i fan dello show si chiedono se si tratti di quello di Samantha Jones.

I fan di Sex And The City sono andati in crisi dopo che un video girato sul set del revival ha svelato la scena di un funerale. In precedenza, alcuni addetti ai lavori hanno annunciato che un personaggio principale dello show morirà nel primo episodio di And Just Like That e questo sta spingendo molte persone a chiedersi se l'addio in questione si riferisca a Mr. Big o magari a Samantha.

Continua a prendere forma And just like that, l'atteso revival di Sex and the City che riunirà sul piccolo schermo Carrie, Miranda e Charlotte ad oltre dieci anni di distanza dall'uscita del secondo film uscito al cinema. Nelle ultime settimane, diverse foto hanno svelato alcuni momenti delle riprese della serie ma è soprattutto un video apparso nelle ultime ore sul web ad aver calamitato l'interesse dei fan, provocando anche un certo livello di preoccupazione.

Bisogna premettere che è stato recentemente riferito che un importante personaggio di Sex and the City verrà ucciso nel primo episodio del revival. Ecco dunque spiegato il motivo per cui i fan del franchise sono andati in crisi dopo che alcuni membri del cast sono stati immortalati mentre giravano quella che sembra a tutti gli effetti la scena di un funerale. I fan non hanno perso tempo ed hanno immediatamente condiviso le loro teorie su chi potrebbe essere il personaggio fatto fuori. I "favoriti", in questo senso, sono Samantha Jones e Mr Big, interpretati rispettivamente da Kim Cattrall e Chris Noth. C'è poi chi pensa a Steve Brady (il marito di Miranda Hobbes interpretato da David Eigenberg) oppure Magda (la governante di Miranda interpretata da Lynn Cohen).

Solo il cast e la troupe sono stati informati dell'uccisione del personaggio e hanno giurato di mantenere il segreto. Secondo una fonte, lo show vuole "scuotere il pubblico fin dall'inizio per fargli capire che questo è uno spettacolo dal ritmo diverso dal precedente, dove tutto può succedere e chiunque può andare via... proprio come nella vita reale". L'insider ha aggiunto che la morte shock nello show porterà la scrittrice Carrie, diventata nel frattempo una podcaster, a riunirsi con i personaggi con cui ha avuto relazioni difficili durante la serie TV.

Chi conosce il nome della vittima parla di una "grande morte" (big death) e viene dunque spontaneo pensare all'addio di Mr. Big, personaggio storico dello show. Negli scorsi giorni, Chris Noth è stato immortalato insieme a Sarah Jessica Parker sul set della serie. Secondo una parte della sceneggiatura trapelata in rete, Carrie e Big divorzieranno. Mentre si trova a cena con Stanford Blatch (Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis), Carrie rivela di stare attraversando un momento molto difficile. "Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non mangiavo o dormivo, ma almeno mi sentivo bene con il mio matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui lui si prende cura?" è la battuta affidata al suo personaggio che si legge nello script.