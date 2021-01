Kim Cattrall reagisce alla notizia del revival di Sex and the City senza di lei mettendo mi piace a un tweet di un suo estimatore.

La star di Sex and the City, Kim Cattrall, ha commentato la notizia dell'arrivo del revival senza di lei limitandosi a mettere mi piace a un tweet dedicato all'argomento.

Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall in una scena di Sex and the City, episodio L'amico per il sesso

HBO Max ha annunciato il ritorno di Sex and the City in una stagione revival che vede la conferma della presenza di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. A mancare all'appello è la sola Kim Cattrall, da tempo in rotta di collisione con le tre colleghe.

Per il momento Kim Cattrall non argomenta più di tanto la sua decisione, ma si limita a mettere mi piace a un tweet in cui si legge:

"Adoro Sex and the City e anche se mi rattrista il fatto che Samantha non tornerà, apprezzo il fatto che tu abbia scelto di fare ciò che è meglio per te e credo che tu sia un esempio da seguire. Ben fatto @KimCattrall"

In precedenza, riferendosi al revival la 64enne Kim Cattrall aveva spiegato che non riuscirebbe a fare qualcosa che non vuole.

Di fronte alla scelta dell'attrice inglese, la collega Sarah Jessica Parker ha specificato di non avercela con lei rispondendo a un commento su Instagram:

"No. Non sono arrabbiata con lei. Samantha non fa parte di questa storia. Ma farà sempre parte di noi. Non importa dove siamo o cosa facciamo."