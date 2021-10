Sex and the City, Candace Bushnell afferma: "Sex and the city non è per niente femminista"

La scrittrice di Sex and the city, Candance Bushnell, ha detto la sua sullo show dicendo che il suo messaggio non è per niente femminista e ha commentato l'assenza di Kim Catrall dal sequel.

Sex and the City: una scena con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon

In una recente intervista al New York Post, la scrittrice Candance Bushnell, oggi 62 anni, ha affermato che secondo lei le vicende di Carrie Bradshaw e delle sue amiche nello show Sex and the City non fanno passare un messaggio femminista perché alla fine Carrie è sempre alla ricerca di un uomo con cui passare la vita:

"La realtà è che cercare un uomo, nel lungo periodo, potrebbe non essere una grande scelta economica. Lo show televisivo e il messaggio che faceva passare, alla fine, non era granché femminista".

La serie è nata dall'omonimo libro di Candance Bushnell, che negli anni '90 cominciò a scrivere la rubrica Sex and the city sul New York Observer, rubtica divenuta poi una serie di racconti. L' autrice, ovviamente, comprende benissimo l'entusiasmo che il pubblico ha avuto per la storia del personaggio principale Carrie Bradshaw perché è un bel personaggio e lo show era molto divertente.

Sex and the City: ecco come sarà giustificata l'assenza di Samantha nel revival

La scrittrice, inoltre, ha detto la sua sul sequel And Just Like That..., attesissimo da tutti i fan dello show con Sarah Jessica Parker, che però non vedrà la presenza di Kim Cattrall nel ruolo di Samantha. Ecco cosa ne pensa Candance Bushnell:

"Adoro Kim. Mi sembra che abbia voglia di fare altre cose, forse non vuole più essere associata con quel personaggio"

Vi ricordiamo che And Just Like That..., il revival/sequel di Sex and the City, uscirà su HBO Max a partire dal prossimo dicembre, come annunciato dalla stessa protagonista.