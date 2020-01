Seven: Brad Pitt ricorda la reazione del pubblico al finale del film: "Che c**** abbiamo fatto?"

Brad Pitt ha ricordato la reazione del pubblico di fronte al cruento finale del film e ha ammesso di essersi chiesto che accidenti avevano combinato lui e il regista David Fincher.

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

Il finale di Seven è ricordato tra i colpi di scena più sconvolgenti degli ultimi 20 anni. Quando il pubblico lo ha potuto vedere per la prima volta nel 1995, ha lasciato il cinema in stato di shock, come ricorda la star del film Brad Pitt.

Questo era senza dubbio lo scopo del regista David Fincher, ma Pitt ammette di essersi chiesto se non avessero esagerato, come ricorda lui stesso:

"Era la premiere di Seven - nessuno aveva visto il film. Il thriller finiva con la testa di lei nella scatola, poi le luci si sono accese e ho guardato il pubblico. La gente si è alzata lentamente dalla poltrona ed è uscita senza dire una parola. Ricordo di aver guardato David Fincher pensando 'Oh miO Dio, che c___o abbiamo fatto? Che cosa era appena successo? Io pensavo che questo fosse grandioso."

Per fortuna, i dubbi di Brad Pitt si sono rivelati infondati. Seven è stato un grande successo di critica e pubblico, incassando 327 milioni complessivi a fronte di un budget di 33 milioni ed è considerato uno dei migliori crime thriller di sempre. E per quanto riguarda il finale? Di recente il fratello di Brad Pitt, Doug Pitt, ha ricreato il finale di Seven in uno spot della birra tanto per celebrarlo ancora una volta.