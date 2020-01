Fight Club, Brad Pitt ricorda la disastrosa premiere a Venezia in cui lui ed Edward Norton erano strafatti

Brad Pitt ha ricordato divertito la disastrosa premiere veneziana di Fight Club in cui lui ed Edward Nnorton, strafatti dopo aver fumato dell'erba, non riuscivano a smettere di ridere.

Brad Pitt e Edward Norton potrebbero essere gli unici a essersi divertiti durante la disastrosa premiere di Fight Club a Venezia in cui i due attori, strafatti dopo aver fumato della marijuana, non riuscivano a smettere di ridere.

Un wallpaper di Brad Pitt per il film Fight club

Brad Pitt ha ricordato l'increscioso incidente nel corso di un'intervista in cui ha svelato di aver fumato dell'erba insieme a Edward Norton prima dell'anteprima veneziana di Fight Club. Grazie all'effetto stupefacente, nei ricordi dei due attori quella è diventata la "miglior proiezione di sempre."

Al momento dell'uscita, Fight Club è stato accolto in maniera divisiva dalla critica, come anticipato dalle reazioni durante la premiere veneziana. "Per qualche ragione, io ed Edward Norton abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fumarci una canna prima della proiezione. Quando entri, ti fanno sedere sulla balconata e ti accomodi vicino al direttore del festival. Tutti ti guardano, tutti applaudono, è un evento molto formale. e poi inizia il film" ricorda Brad Pitt.

Brad Pitt e Edward Norton in una scena di Fight Club di David Fincher

"Arriva il momento della prima battuta e nessuno ride, silenzio tombale. Alla seconda battuta, ancora silenzio. Non c'è la traduzione, ci sono i sottotitoli. Più il film andava avanti, più la cosa diventava divertente così io ed Edward abbiamo cominciato a ridere. Noi siamo gli idioti sul fondo che ridevano ai loro stessi scherzi, gli unici."

La situazione è diventata ancor più surreale quando il direttore artistico del festival, Alberto Barbera all'inizio del suo primo triennio come direttore, decide di averne abbastanza di Fight Club. Come ricorda Brad Pitt: "Arriviamo al momento in cui Helena Bonham Carter dice 'Era dalle elementari che nessuno mi scopava così!'. Mi sono girato e ho visto il direttore del festival - che si era dimenato per mezz'ora - alzarsi e uscire.... Non ha detto una parola, si è solo alzato ed è uscito. Il che ci ha fatto ridere ancora di più. Ci siamo divertiti un sacco."

